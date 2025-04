Lecce, scoperta stamperia di euro falsi: tre arresti

Una sofisticata stamperia clandestina, specializzata nella produzione e distribuzione online di banconote false in Italia e nel resto d’Europa, è stata scoperta e smantellata dai Carabinieri del Nucleo Criptovalute del Comando Antifalsificazione Monetaria di Roma.

Tre le persone arrestate: un 25enne residente a Lido Marini, in Salento, nella cui abitazione era stato allestito il laboratorio, un complice di Lodi e un altro di Padova. Una quarta persona, domiciliata a Poggio Picenze (L’Aquila), risulta indagata a piede libero.

Le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata alla produzione e distribuzione di valuta contraffatta e autoriciclaggio.

L’organizzazione, secondo gli investigatori, era pronta a espandersi grazie a un innovativo sistema di incisione laser per coniare monete false da 2 euro, una tecnica mai vista prima a livello nazionale e internazionale. La stamperia salentina disponeva di macchinari sofisticati in grado di produrre banconote di altissima qualità, appartenenti a tre nuove classi di contraffazione, come confermato dal National Analysis Centre della Banca d’Italia.

L’indagine, avviata nel 2024, ha preso le mosse da un monitoraggio sui canali Telegram utilizzati per la vendita illegale di banconote false, spesso acquistate in criptovalute. L’analisi della blockchain ha permesso agli inquirenti di tracciare i pagamenti e risalire ai membri del gruppo. Curiosamente, uno dei promotori è stato identificato anche grazie a una recensione lasciata su Tripadvisor, dove aveva usato lo stesso nickname con cui operava su Telegram.

Il giro d’affari stimato dell’organizzazione supera i 180mila euro, con spedizioni intercettate non solo in Italia, ma anche in Francia, Spagna, Germania, Austria e Belgio. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati 40mila euro in valuta falsa, tre stampanti professionali e un incisore laser per la falsificazione delle monete.

