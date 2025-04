Fondazione del Mediterraneo per lo sport: “Nuovo punto di partenza per Taranto”

“La Fondazione del Mediterraneo per lo sport è nuovo punto di partenza per Taranto”. È il giudizio unanime dei promotori dell’iniziativa che mira a rilanciare le discipline sportive della città, che vivono un momento di crisi, in particolare calcio e basket. Ma la Fondazione si propone di aiutare tutto il movimento tarantino. Lo sottolineano Massimo Ferrarese, commissario del Governo per i Giochi del Mediterraneo e fondatore della Fondazione, Angelo Buonfrate, presidente, e Maurizio Lasalvia, consigliere.

