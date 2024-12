Qualificazioni Mondiali 2026: ecco i gironi e gli avversari dell’Italia

Sono stati definiti i gironi di qualificazione ai Mondiali 2026 per la zona UEFA. L’Italia, inserita tra le dodici teste di serie, è stata sorteggiata in una posizione ancora incerta, condivisa con la Germania, in attesa dell’esito dei quarti di finale di Nations League che determineranno la composizione finale di alcuni gruppi.

I dodici gironi stabiliranno quali squadre otterranno il pass diretto per la competizione in Nord America: le vincitrici di ogni gruppo saranno qualificate, mentre quattro ulteriori posti verranno assegnati attraverso i playoff.

Ecco i gironi delle qualificazioni:

Gruppo A: vincente Germania/Italia, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo

Gruppo B: Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo

Gruppo C: perdente Portogallo/Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia

Gruppo D: vincente Francia/Croazia, Ucraina, Islanda, Azerbaijan

Gruppo E: vincente Spagna/Olanda, Turchia, Georgia, Bulgaria

Gruppo F: vincente Portogallo/Danimarca, Ungheria, Irlanda, Armenia

Gruppo G: perdente Spagna/Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta

Gruppo H: Austria, Romania, Bosnia-Erzegovina, Cipro, San Marino

Gruppo I: perdente Germania/Italia, Norvegia, Israele, Estonia, Moldova

Gruppo J: Belgio, Galles, Macedonia del Nord, Kazakistan, Liechtenstein

Gruppo K: Inghilterra, Serbia, Albania, Lettonia, Andorra

Gruppo L: perdente Francia/Croazia, Repubblica Ceca, Montenegro, Isole Faroe, Gibilterra

La situazione rimane fluida per le squadre coinvolte nei quarti di Nations League, da cui dipenderanno i piazzamenti definitivi nei gironi.

