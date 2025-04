Ugento, i convocati per il match con il Martina

Col Martina per riscattare la sconfitta di Brindisi. Questo l’obiettivo dell’Ugento in vista del match di domani contro la formazione di Massimo Pizzulli. Al ‘Comunale’ si sfideranno due squadre reduci da passi falsi e desiderose di invertire la rotta per riprendere il rispettivo percorso. Questi i convocati di Mimmo Oliva, tecnico dei salentini, per la sfida contro gli itriani:

Di Donato, Illipronti, Tarantino, Inguscio, Romano, Lezzi, Navarro, E. Martinez, Uneida Vieira, Bedini, Caterino, Romero, Ruiz, Amabile, Grisley, Mariano, Regner, Teyou, Scarlino, Rossi, Medina, Sanchez, Signorile, De Nuzzo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author