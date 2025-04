Taranto, stop a traffico e sosta per Vespucci e riti Settimana Santa

TARANTO – In occasione dell’arrivo della nave scuola “Amerigo Vespucci” e delle tradizionali processioni della Settimana Santa, il Comune di Taranto ha predisposto un articolato piano di modifiche al traffico e alla sosta veicolare che interesserà numerose aree cittadine dal 16 al 22 aprile 2025.

Interdizioni alla sosta e al traffico

A partire dalle ore 8:00 di mercoledì 16 aprile e fino alle ore 12:00 di martedì 22 aprile (salvo proroghe), sarà vietata la sosta con rimozione forzata in diverse zone strategiche come piazza Castello Aragonese, Viadotto Agostino, Rampa Leonardo da Vinci, scesa Vasto e piazza Municipio.

Inoltre, sarà interdetto il traffico su Corso Due Mari (tra corso Umberto I e lungomare Vittorio Emanuele III) e in tutta la Città Vecchia, con deviazione dei veicoli sul ponte Aldo Moro. Saranno comunque garantiti gli accessi a residenti, mezzi di emergenza, trasporto pubblico e persone con disabilità, al di fuori degli orari delle processioni.

Orari di accesso per mezzi speciali

Previsti accessi limitati e temporizzati per veicoli con merci deperibili e lavori urgenti nei giorni 17, 18, 19, 20 e 21 aprile, in fasce orarie comprese tra le 6:00 e le 20:00, a seconda delle giornate.

Modifiche per i riti religiosi

Il Comune ha reso noti anche i dettagli per le modifiche alla viabilità in occasione del pellegrinaggio ai “Sepolcri” (17-18 aprile), della processione della Beata Vergine Addolorata (dal 17 al 18 aprile) e della processione dei Sacri Misteri (dal 18 al 19 aprile). In questi casi, saranno interdetti transito e sosta su tutto il percorso dei cortei religiosi, con decine di strade coinvolte tra Città Nuova e Città Vecchia.

Sosta vietata in numerose strade

Dal 17 al 21 aprile è prevista la rimozione forzata in decine di vie e piazze, tra cui via D’Aquino, via Duomo, via Anfiteatro, via De Cesare, piazza Giovanni XXIII, piazza Castello, piazza Fontana, corso Vittorio Emanuele II, lungomare Vittorio Emanuele III e numerose traverse della Città Vecchia.

