Ufficiale: Fc Matera, ecco un nuovo trequartista per Torrisi

Altro innesto in casa biancoazzurra. È stato annunciato l’arrivo dell’attaccante Federico Marigosu. Classe 2001, arriva alla corte del tecnico Torrisi per poter dare il suo contributo nel pacchetto avanzato.

Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, con varie convocazioni anche in Nazionale Under 19, Marigosu ha anche esordito in Serie A con la formazione sarda, mettendo in fila due presenze contro Milan e Udinese e altre due convocazioni contro Juventus e Lazio.

Si tratta di un calciatore dotato di ottima esperienza tra Serie C e Serie D, con oltre 100 presenze, grazie alle esperienze maturate con la maglia di Olbia, Grosseto, Trapani e Prato. Adesso, con la maglia biancoazzurra proverà a dare il proprio contributo.

