Potenza: Laaribi e Sbraga rinnovano, Cittadino torna a Latina

Tre novità in meno di 48 ore in casa Potenza, dove inizia a muoversi qualcosa in vista della prossima stagione sportiva. Il centrocampista classe ’94 Andrea Cittadino torna ufficialmente nel suo Lazio, dove ad attenderlo c’è il Latina. L’ex Foggia e Bisceglie lascia il Potenza a titolo definitivo dopo aver raccolto 13 presenze nella seconda metà della passata stagione, facendo dunque ritorno nel club in cui ha militato dal 2017 al 2019 in Serie D. Rinnovati, invece, i contratti di Mohamed Laaribi e Andrea Sbraga. Il centrocampista marocchino, che era finito nel mirino della Team Altamura, ha firmato un biennale. Il difensore 31enne ha invece prolungato di un anno la propria esperienza in Basilicata.

