Taranto: Si chiude la telenovela Tommasini, non tornerà

Christian Tommasini, attaccante di 25 anni, non vestirà la maglia del Taranto nella prossima stagione. Nonostante il lungo corteggiamento di Eziolino Capuano, che lo vedeva al centro del suo attacco, il calciatore di Castel San Pietro Terme (Bologna) non tornerà in riva allo Ionio.

Fine delle trasmissioni, quindi, come conferma a Blunote lo stesso Capuano, interpellato sulla vicenda. “Effettivamente, è così – spiega il tecnico rossoblu -. Prima che finisse lo scorso campionato abbiamo parlato a lungo, ho cercato di fargli capire come fosse al centro del mio progetto. Ho chiamato tutti i giorni lui e i suoi procuratori, ne ha cambiati quattro in un anno, attendendo più tempo del necessario, e non è da me. Ora, proprio uno dei suoi agenti (Ducci e Ferrari, ndr) mi ha detto testualmente: “Non perdere tempo, a Taranto non ritorna“. Diranno che sono stato io a non volerlo, ma non me ne frega niente, la verità è questa!”, conclude Capuano.

