Potenza: In ritiro alla Cittadella dello Sport di Viggiano

Il Potenza ha scelto Viggiano (Potenza) come sede del ritiro estivo. Dal 15 luglio al 1 agosto, i rossoblù saranno ospiti della Cittadella dello Sport, centro federale territoriale lucano della FIGC dotato di impianto di gioco in sintetico, con annesso palazzetto dello sport, palestra interna/esterna e piscina coperta. Il quartier generale sarà situato presso l’Hotel dell’Arpa in Corso Guglielmo Marconi. La società, lo staff tecnico e i calciatori potranno così beneficiare di una località di assoluto livello.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp