Ufficiale: Claudio Maffei è un nuovo calciatore del Martina

Confermata la nostra anticipazione: il Martina Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni dell’attaccante Claudio Maffei per la stagione 2023-2024. Ex Bitonto, l’attaccante classe ’99 cresce nelle giovanili del Bari. Si fa notare nel settore giovanile dei baresi durante la stagione 2017-2018 quando nel campionato di Primavera 2 sigla nove reti in 24 partite. Nella stagione 2018-2019 fa il suo primo step tra i professionisti con la maglia del Pisa nel girone A di Serie C. Ha ulteriori esperienze nei campionati professionistici con Olbia, Lecco, Fiorenzuola e Viterbese totalizzando ben 63 presenze nella cadetteria. Lo scorso anno, tra le file dei bitontini, ha un exploit devastante. Nel totale di 32 partite con la maglia dei neroverdi, nel girone H di Serie D, ha realizzato la bellezza di 14 reti. Una media goal importante che ha permesso al Bitonto di salvarsi senza particolari patemi d’animo. Un colpo importante che si aggiunge alla rosa di mister Massimo Pizzulli.

