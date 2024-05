Futsal C2/M, finale playoff Boemondo-San Martino: diretta su Teleregione

Sabato 18 maggio, all 16:00, si terrà l’attesissima finale dei playoff di Serie C2 di futsal, che vedrà contrapporsi l’ASD Boemondo C5 e il Futsal San Martino. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio a 5, che sarà trasmesso in diretta esclusiva su Teleregione. La partita sarà visibile sul canale 77 del digitale terrestre e in streaming sul sito ufficiale www.teleregionecolor.com.

