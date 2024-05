FAI World Cup Germany 2024, la leccese Luisa Rizzo rappresenta l’Italia

Lecce – Luisa Rizzo non smette di stupire e ormai la sua sedia a rotella è diventata la rampa di lancio dal quale far decollare i suoi droni da competizione. Così come accaduto nell’ultima World Cup disputata in Germania dove ha partecipato rappresentando l’Italia contro altri 90 piloti provenienti da ogni parte del Mondo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author