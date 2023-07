Situazione ingarbugliata su alcune panchine di Serie D, dove potrebbero nascere incastri interessanti. In vista del prossimo campionato, il Gravina potrebbe confermare mister Raimondo Catalano, ma piace anche Pasquale De Candia, tecnico fresco di promozione con il Manfredonia. Il club biancoceleste è sì al lavoro per confermare l’allenatore che ha guidato i biancocelesti dall’Eccellenza alla Serie D, ma il sogno per la propria panchina resta l’ex Barletta Francesco Farina, a caccia di una nuova avventura dopo la straordinaria stagione che lo ha visto protagonista in biancorosso.

