Bari-Ternana, Di Cesare: “Sognavo un ritiro diverso”. Applausi in sala stampa

Valerio Di Cesare ci mette la faccia nel post-partita di Bari-Ternana: “A non andare sono i risultati. Merito alla Ternana, ma abbiamo fatto un buon secondo tempo. La classifica dice la verità. Abbiamo pareggiato quando dovevamo vincere e a Terni ci aspetta una guerra. Vincere equivarrebbe alla vita per noi. Nervi saldi? Sarà fondamentale averli. Retrocedere vuol dire buttare sei anni. Non dobbiamo farci prendere dall’ansia”.

Ultima volta da calciatore al San Nicola e al Liberati ultima in carriera. Col compleanno in mezzo: “Mi sarei aspettato tutt’altro. Sia per l’addio che per il compleanno. Sembra da sfigato, ma così è il calcio. Va bene cosi ma voglio ringraziare tutti perché fare il giro di campo è stato emozionante. Avrei voluto farlo in altro modo”.

Alla fine applausi per il capitano biancorosso da parte dei cronisti presenti in sala stampa.

