Taranto, si schianta contro 7 auto in sosta in pieno centro

Nella notte di venerdì 17 maggio, intorno alle 2:30, una Fiat Panda ha causato un grave incidente in Via Acclavio, in pieno centro a Taranto. Un uomo, alla guida di una Fiat Panda, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro sette auto parcheggiate: Smart, Toyota Yaris, Honda HR-V, Jeep, Nissan Qashqai, Honda Jazz e Mercedes. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118 e la Polizia per accertare le cause della “carambola”. L’autista della Panda è stato trasportato in ospedale in codice rosso. L’incidente ha creato notevoli disagi in pieno centro.

