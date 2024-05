Esclusiva Antenna Sud: Annunciato il nuovo allenatore della New Basket Brindisi

Sarà Piero Bucchi il nuovo coach della Happy Casa Basket Brindisi. Ad annunciarlo, in esclusiva su Antenna Sud, il presidente Nando Marino: “Il filo che ci collega a coach Bucchi ed alla sua famiglia non si è mai spezzato. Siamo già a lavoro per mettere a disposizione di Piero una squadra quanto più forte possibile per affrontare il prossimo campionato. Stiamo rinforzando la struttura della NBB, metteremo a disposizione un budget importante per affrontare la stagione che ci attende”.

Lo stesso Piero Bucchi è intervenuto in diretta ed a sorpresa in occasione dell’ultima puntata di Zona Basket: “Ho tanta voglia di ripetere quanto già fatto in passato. Il presidente mi ha chiamato e mi ha esposto il progetto. Ho accettato volentieri, ringrazio la società perché ha pensato a me. Non sarà semplice tornare in Serie A1, ma abbiamo nei confronti di questa piazza il dovere di provarci”.

Presente negli studi di Antenna Sud Extra anche il vicepresidente Domenico Distante: “Mi hanno sempre parlato bene di coach Bucchi, anche se non ho ancora avuto la fortuna di conoscerlo. Gli auguro il meglio”.

La Stella del Sud ripartirà dalla Serie A2 dopo dodici anni di militanza ininterrotta nella massima categoria nazionale, e lo farà con alla propria guida un allenatore particolarmente noto a Brindisi.

Il tecnico bolognese ha infatti guidato i biancazzurri dal 2011 al 2016, iniziando il proprio percorso da coach della Enel proprio in Legadue. Dalla vittoria della Coppa Italia a quella dei playoff: Bucchi riuscì a riportare subito il Brindisi in Serie A, ottenendo al termine della stagione successiva una storica salvezza. 2934 giorni dopo l’addio del 4 maggio 2016, Pietro Bucchi torna sulla panchina della NBB.

Prevista per sabato la conferenza stampa di presentazione.

