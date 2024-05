Bari-Ternana, Polito: “Si lotta fino alla fine. La squadra è viva”

[appbox amazonapps

È in gioco anche il futuro personale: “In una eventuale retrocessione avremmo tutti da perdere. Io non ho il contratto in caso di Serie C, forse sarò l’unico. Quest’anno la città non ha ricevuto quello che voleva dalla squadra, ma sono sempre rimasto. Voglio combattere fino alla fine”.

E ancora: “Ero preoccupato sull’1-0, così come sull’1-1. Lo sarò sempre. Io ho sempre le farfalle dentro lo stomaco. Non mi fermerò davanti a niente. I ragazzi per me danno tutto quello che hanno. A Terni va dato il massimo”.

“Questa è stata una stagione difficile, a dir poco. Episodio aggressione? Chi mi ha coinvolto non posso considerarlo tifoso. Ma sono tornato qui. Comunque vada mi sentirò con la proprietà per il futuro”.

Quattro gli allenatori che si sono alternati sulla panchina. Ha inciso anche questo sui playout? “Le scelte fatte fanno parte del passato. Inutile ritornarci. Sfido chiunque a capire se ripartire o meno da Mignani a inizio anno. Poi ci sono stati dei cambi. Credevo in Marino, poi abbiamo preso Iachini a furor di popolo. Giampaolo? Ha lavorato bene nel settore giovanile e meritava questa opportunità”.