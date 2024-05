Mola di Bari, operazione antidroga in un B&B: sette arresti

MOLA DI BARI – Una stanza di un B&B trasformata in centrale per il confezionamento di droga. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Monopoli in una struttura ricettiva di Mola di Bari che hanno arrestato in flagranza di reato sette giovani, tutti tra i 19 e i 22 anni. Al termine delle operazioni dei militari sono stati rinvenuti 750 grammi di hashish, di cui parte già suddivisi in “dosi” pronte per lo spaccio e 14 “panetti” occultati all’interno di contenitori in carta con il marchio delle lattine di bevande varie. È stato rinvenuto inoltre diverso materiale per il confezionamento, 2 bilancini elettronici di precisione e 475 euro. Il gip alla fine ha disposto l’obbligo di dimora e di permanenza in casa nelle ore notturne.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author