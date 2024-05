Pereiro risponde a Nasti, il Bari dovrà vincere a Terni per evitare la C

Ora è davvero dura. Bari e Ternana fanno 1-1 nella gara di andata e per evitare la Serie C adesso servirà una vittoria esterna che manca da ottobre 2023. A Nasti risponde Pereiro nel miglior momento dei biancorossi e condanna la squadra di Giampaolo all’impresa.

Cronaca: palo del Bari dopo 22 secondi: traversone da destra di Pucino impattato da Sibilli di testa che il legno ribatte in campo. Risponde la Ternana al 3’: rasoterra per i piedi di Pereiro che calcia alto da buona posizione. Miracoloso Pissardo al 6’: combinazione Carboni-Gaston Pereiro con conclusione dell’esterno respinta con il piede da Pissardo. Calcio di rigore per la Ternana al 9’: Nasti scalcia Carboni in area e Aureliano concede il penalty: Pissardo indovina l’angolo e respinge. Ternana assolutissima padrona del campo: al 35’ i rossoverdi colpiscono un palo con Di Stefano lasciato colpevolmente solo a sinistra. Ospiti padroni nel primo tempo: al 44’ la conclusione di Gaston Pereiro termina sul palo.

Dentro Maita per Acampora nel secondo tempo con i biancorossi in campo con il 4-3-3. Traversone di Sibilli in avvio di ripresa, Nasti in spaccata non ci arriva. Di Cesare di testa su corner di Bellomo al 10’: sfera di poco a lato. Passa il Bari al quarto d’ora: sfera recuperata da Ricci a sinistra, suggerimento centrale per Nasti che controlla benissimo e la mette alle spalle di Iannarilli. Ci prova anche Pucino al minuto 28 sugli sviluppi di un angolo ma nel momento migliore del Bari la Ternana pareggia: conclusione di Pereiro deviata sfortunatamente da Di Cesare che si infila alle spalle di Pissardo. C’è tempo per un tiro di Kallon tenuto in due tempi da Iannarilli e poco altro. Finisce 1-1 tra i mugugni del San Nicola.

Playout Serie BKT, andata: Bari-Ternana 1-1

Marcatori: 14’st Nasti (B), 37’st Pereiro (T)

Bari (4-2-3-1): Pissardo, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maiello, Benali, Bellomo (21’st Achik), Acampora (1’st Maita), Sibilli (29’st Kallon), Nasti (29’st Puscas)

A disp.: Brenno, Matino, Luliç, Zuzek, Colangiuli, Aramu, Morachioli, Dorval

All. F. Giampaolo

Ternana (3-5-2): Iannarilli, Dalle Mura, Pereiro (40’st Dionisi), Casasola (c), Faticanti (15’st De Boer), Favasuli, Di Stefano (40’st N’Guessan), Lucchesi (40’st Zoia), Luperini, Amatucci, Carboni (30’st Raimondo)

A disp.: Vitali, Franchi, Bonugli, Sorensen, Ferrara, Viviani, Labojko

All. R. Breda

Arbitro: Sig. Gianluca Aureliano (Bologna); assistenti: Sig. Alessio Berti (Prato) e Sig. Dario Cecconi (Empoli). Quarto Ufficiale: Sig. Alessandro Prontera (Bologna). VAR: Aleandro Di Paolo (Avezzano), AVAR: Matteo Gariglio (Pinerolo)

Ammoniti: Favasuli (T), Pereiro (T), Bellomo (B), Nasti (B), Di Cesare (B)

Espulsi: al 32’pt allontanato dalla panchina Razzano, prep. portieri Ternana

Angoli: 3-3

Rec.: 4’pt; 5’st

Note: all’11’ Pissardo para un rigore a Casasola

Stadio San Nicola; cielo velato, 24°C, terreno in ottime condizioni; 33.808 spettatori (3 tifosi ospiti)

