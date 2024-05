In seguito alla visita a Taranto di Matteo Salvini, ministro dei trasporti, per l’inaugurazione del cantiere dell’officina/deposito della BRT, Rinaldo Melucci, in qualità di presidente della Provincia di Taranto, ha inviato una lettera allo stesso ministro con l’obiettivo di sollecitare un incontro urgente a Roma finalizzato a garantire la “continuità territoriale” per l’aeroporto “Marcello Arlotta” di Taranto-Grottaglie.

Melucci ha sottolineato l’importanza di attivare voli di linea per soddisfare le esigenze della comunità ionica. Ha criticato l’inoperatività del Gestore Aeroporti di Puglia, affermando che questa situazione penalizza lo sviluppo sociale, industriale e turistico del territorio, violando le norme sulla mobilità dei passeggeri.

Melucci ha inoltre evidenziato che la Regione Puglia ha recentemente richiesto la delega alla conferenza dei servizi solo per l’Aeroporto “G. Lisa” di Foggia, trascurando il “M. Arlotta”, che ha un’importanza strategica a livello nazionale.

