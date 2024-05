A Bari Tech Jobs Fair, in 200 a caccia dell’impresa

BARI – In oltre duecento si sono presentati per la seconda edizione del Tech Jobs Fair, l’evento organizzato da Swap Party che mette in contatto talenti e 12 aziende innovative a caccia di figure da integrare nel proprio organico. La tappa barese ha previsto sessioni tecniche formative a cura di esperti del settore con alcune delle aziende del settore tech nazionale tra le più innovative, pronte a presentarsi ai candidati. La giornata non è stata solo un evento di incontro tra domanda e offerta, ma anche un’occasione di approfondimento, scambio e formazione, con speech tecnici, presentazioni e momenti di networking.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author