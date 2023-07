Serie D: Team Altamura, Giacomarro nuovo allenatore

La Team Altamura ha ufficializzato il nuovo allenatore: è Domenico Giacomarro. Nato a Marsala nel 1963, ha allenato nelle scorse stagioni il Picerno e il Potenza, ma vantare una lunga carriera fra i professionisti e grossi club in Serie D.

”Giacomarro sarà quindi il timoniere della squadra biancorossa per il prossimo campionato di Serie D, un campionato che certamente vedrà la Team Altamura fra le protagoniste assolute del girone – si legge in una nota della Team Altamura -. Questa nuova Società è pronta a fare bene e ha deciso di aprire la stagione con l’arrivo di un allenatore di grande esperienza, ma presto arriveranno tante importanti novità, per tornare a gioire, a sognare e a vincere tutti insieme”.

