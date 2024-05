‘Beghe del PD per distogliere attenzione dai problemi di Taranto’

“Nelle ultime settimane, l’attenzione dei media è stata catturata dal dibattito accalorato tra gli ex membri del PD che hanno deciso di sostenere il sindaco in carica sfidando le direttive del loro partito, e i vertici locali del PD che li hanno espulsi e ora si lanciano reciproche accuse”. Lo scrive in una nota Gianluca Mongelli, coordinatore a Taranto per Fratelli d’Italia.

”In mezzo a questa disputa infelice interviene il segretario provinciale del PD, il quale anziché affrontare le responsabilità politiche delle scelte passate e i problemi che il partito ha causato alla città, insinua in modo poco chiaro che i dissidenti governino insieme al partito di estrema destra, Fratelli d’Italia”, continua Mongelli.

“Tuttavia, è importante sottolineare che Fratelli d’Italia rimane all’opposizione del governo cittadino, che sin dalla sua formazione ha offerto uno spettacolo di crisi e instabilità, con una totale mancanza di visione e progettualità, causando danni irreparabili alla città”, sottolinea Mongelli.

“In momenti come questi, quando la coerenza politica sembra essere solo un ricordo lontano, è cruciale evitare di distogliere l’attenzione dai veri problemi con illazioni e accuse infondate”, conclude il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

