Matera, De Sanzo: “Manca l’ultimo step, guardiamo in casa nostra’

(di Roberto Chito) “Sinceramente uno scenario del genere era ciò che immaginavo al mio arrivo. La società, quando sono arrivato, mi ha detto di voler terminare questo campionato nel migliore dei modi e ci stiamo riuscendo. Adesso manca l’ultimo step. Sappiamo quanto sia difficile la partita per l’avversario che andremo ad affrontare, ma sarà un match emozionante”. Sono le parole di Fabio De Sanzo, tecnico del Matera, ai nostri microfoni prima del match con l’Altamura.

“Sarebbe l’errore più grande pensare a cosa fanno gli avversari. Dobbiamo pensare al nostro impegno, perché di fronte avremo un’Altamura davvero difficile da affrontare. Per questo, dobbiamo concentrarci solamente su di noi. La squadra? Queste partite si preparano da sole. Domani servirà personalità come hanno sempre dimostrato finora. Purtroppo mancherà Ferrara per infortunio, anche se verrà con noi e sarà in panchina per fornire il suo contributo e la sua esperienza alla squadra”, conclude De Sanzo.

Di seguito, l’intervista completa che il tecnico Fabio De Sanzo ha concesso ai microfoni di Antenna Sud alla vigilia di Altamura-Matera.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author