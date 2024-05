Taranto, problemi tecnici allo Iacovone: Comune sott’accusa

Ancora una volta, lo stadio Iacovone di Taranto si trova al centro di una serie di problematiche tecniche che rischiano di compromettere lo svolgimento della sfida playoff con il Latina, in programma alle 20.30 di martedì 7 maggio.

Il contratto dei gruppi elettrogeni, fondamentali per garantire l’alimentazione elettrica, è scaduto con il Comune, mettendo a rischio il regolare svolgimento degli eventi sportivi. Tuttavia, non è l’unico problema che affligge lo stadio: i tornelli, essenziali per il controllo degli accessi, sono spesso in tilt creando disagi e rallentamenti all’ingresso degli spettatori. Inoltre, diverse telecamere di sorveglianza sono fuori uso, compromettendo la sicurezza dell’intera struttura.

Durante la riunione del Gos, tenutasi nella mattinata di sabato 4 maggio, il vicario del questore, visibilmente irritato, avrebbe manifestato il suo disappunto per non aver risolto tempestivamente le criticità. Pertanto, è scattato un ultimatum: entro le 12.00 di lunedì 6 maggio, il Comune dovrà documentare la risoluzione dei problemi, altrimenti si rischia seriamente di giocare a porte chiuse.

Con riferimento alle criticità riscontrate ai tornelli, l’azienda che gestisce il software ha fatto sapere che sta effettuando l’aggiornamento e da lunedì dovrebbero essere operativi. Il contratto con l’impresa che fornisce il gruppo elettrogeno esterno sarà rinnovato sempre da lunedì 6 maggio, mentre per le videocamere si sta provvedendo a contattare l’impresa per proseguire nella collaborazione.

Alla riunione era presente anche il rappresentante della Lega, il quale non ha esitato a esprimere la propria delusione per la gestione della situazione, anche perché si sapeva da un mese che il Taranto avrebbe disputato i playoff, quindi c’era tutto il tempo per fronteggiare questi imprevisti.

