Puglia, regali di Natale: boom di cesti enogastronomici e olio Evo

In Puglia, quest’anno, i regali utili conquistano il Natale, con i cesti enogastronomici in cima alle preferenze. Lo rivela un’indagine di Coldiretti Puglia sui mercati di Campagna Amica, che evidenzia una corsa agli acquisti pratici e personalizzati. Dai cesti low cost a quelli di lusso, dal fai da te al solidale, il dono gastronomico è il re delle feste.

Cibo protagonista: originalità e qualità

La tendenza a regalare cibo è favorita dai rincari dei prezzi, che spingono le famiglie verso spese mirate. La garanzia di qualità è data dalla presenza diretta degli agricoltori nei mercati, pronti a raccontare origine e metodi di produzione. I cesti più richiesti includono i grandi classici: panettone, spumante, lenticchie, olio Evo, salumi e formaggi. La spesa media si attesta intorno ai 50 euro, con varianti dai 20 ai 200 euro per le versioni più esclusive.

Personalizzazione e attenzione alla sicurezza

Aumenta la personalizzazione, con cesti tematici e fai da te che oscillano tra tradizione e creatività. Tuttavia, Coldiretti invita a fare attenzione ai “cesti pericolosi”, che possono contenere prodotti scadenti o a rischio per la salute, come fichi secchi e frutta in guscio contaminati, inseriti nella black list del sistema di allerta rapido europeo.

Non solo cibo: agricosmesi e solidarietà

Per i più vanitosi, i cesti dell’agricosmesi sono un’alternativa originale: creme e shampoo a base di extravergine, tonici e maschere alla bava di lumaca. Per i più solidali, invece, ci sono i cesti sociali, con prodotti realizzati da comunità di recupero o centri di assistenza. La sensibilità green ha spinto anche l’offerta di cesti a km zero, acquistabili nei mercati di Campagna Amica, dove è attiva l’iniziativa della spesa sospesa per donare alimenti Made in Italy alle famiglie in difficoltà.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author