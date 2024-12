Muore tragicamente Isak Andic, fondatore del celebre marchio Mango

Isak Andic, 71 anni, fondatore del celebre marchio di moda Mango, è morto tragicamente durante un’escursione nelle grotte di Montserrat, a Colibatò, in Catalogna. L’imprenditore, in compagnia della moglie e del figlio, è precipitato nel vuoto da un’altezza di 150 metri dopo essere scivolato.

Nato in Turchia e trasferitosi in Spagna da adolescente, Andic ha fondato Mango nel 1984, aprendo il primo negozio sul Paseo de Gracia a Barcellona. Grazie al successo del marchio, era diventato una figura di spicco nel mondo della moda e l’uomo più ricco della Catalogna. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche nell’industria che ha contribuito a rivoluzionare.

