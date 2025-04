Lotta alla droga nel Leccese: due arresti e sequestri in 48 ore

Due operazioni antidroga in meno di 48 ore hanno confermato l’impegno dei carabinieri nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio salentino. Gli interventi, condotti dalla Compagnia di Lecce, si sono conclusi con l’arresto di due uomini e il sequestro di cocaina, hashish, marijuana e denaro contante.

Il primo intervento è avvenuto a San Pietro in Lama, dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un cittadino straniero di 54 anni, già affidato in prova ai servizi sociali. L’uomo, nonostante fosse sottoposto a misura alternativa alla detenzione, aveva trasformato la propria abitazione in un punto di riferimento per il consumo di droga. I militari, insospettiti da un via vai sospetto di giovani, hanno effettuato una perquisizione domiciliare e, nascosti in un armadio, hanno rinvenuto 33 dosi di cocaina per un totale di circa 28 grammi.

Il secondo arresto è stato eseguito ad Arnesano dai carabinieri del NORM di Lecce. In questo caso è stato fermato un 38enne già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso – tra persona e abitazione – di circa 65 grammi di hashish, 75 grammi di marijuana e 700 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Entrambi gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa degli sviluppi giudiziari.

Le operazioni, che si inseriscono in un più ampio piano di prevenzione e contrasto alla criminalità, ribadiscono la centralità della lotta allo spaccio di droga nel programma dell’Arma. Un impegno che va oltre l’aspetto repressivo, includendo anche attività di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole e nei territori più a rischio.

«La droga è un problema che investe la sicurezza, la salute e il futuro delle nuove generazioni», ribadiscono i carabinieri sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per individuare e contrastare le reti di spaccio. Segnalare comportamenti sospetti può fare la differenza nel rendere le comunità più sicure e consapevoli.

