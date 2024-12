Droni e innovazione ambiente: accordo strategico tra Arpa Puglia e Dta

Arpa Puglia rafforza le sue attività di monitoraggio ambientale grazie all’uso di droni e tecnologie a pilotaggio remoto. Lunedì 16 dicembre, nel suggestivo scenario del Castello Aragonese di Taranto, sarà firmato un accordo tra l’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente e il Distretto tecnologico aerospaziale (Dta).

L’intesa prevede lo sviluppo di procedure operative per la gestione delle operazioni di volo e l’elaborazione dei dati raccolti, con l’obiettivo di identificare contesti in cui impiegare sistemi UAS (Unmanned Aircraft Systems) e tecnologie per il telerilevamento ad alta risoluzione.

Vito Bruno, direttore generale di Arpa Puglia, evidenzia: “Questo accordo si inserisce nella nostra visione strategica. Negli ultimi anni abbiamo investito nella formazione di operatori altamente qualificati e nell’acquisizione di strumentazioni all’avanguardia, rafforzando così le nostre capacità di monitoraggio e investigazione ambientale.”

Anche Giuseppe Acierno, presidente e direttore generale del Dta, sottolinea l’importanza della collaborazione: “Mettiamo a disposizione competenze e infrastrutture per supportare una delle principali agenzie regionali. Firmare l’accordo a Taranto e avviare i primi servizi per il controllo dell’aria, dell’acqua, del verde e delle emissioni rappresenta un passo significativo per la nostra missione.”

L’evento si svolgerà nell’ambito dell’iniziativa del Dta “Tecnologie e soluzioni aerospaziali per il One Health”, parte del progetto Calliope – Casa delle Tecnologie Emergenti di Taranto. Un passo decisivo per coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

