Un 2025 da record per i ponti: occasione di rilancio per il turismo

Il 2025 si preannuncia come un anno d’oro per i ponti festivi, con ben quattro in più rispetto al 2024. Secondo uno studio di CNA Turismo e Commercio, con soli 9 giorni di ferie si potranno ottenere oltre un mese di vacanza, considerando anche i weekend. Un’opportunità ghiotta per i vacanzieri italiani e un’occasione per rilanciare il turismo interno, con un impatto economico stimato in 9 miliardi di euro.

Grazie ai ponti strategici dell’Epifania (6 gennaio), del 1° maggio, del 2 giugno e dell’Immacolata (8 dicembre), si prevede che oltre 12 milioni di italiani approfitteranno di queste pause per pernottare fuori casa, generando circa 45 milioni di pernottamenti complessivi. Le mete privilegiate spaziano dalle città d’arte alle montagne, dai borghi più belli d’Italia alle località termali.

Calendario festivo 2025: occasioni imperdibili

•Epifania (lunedì 6 gennaio): un weekend lungo ideale per chiudere le vacanze natalizie.

•Carnevale (16 febbraio – 5 marzo): scuole chiuse dal 3 al 5 marzo, perfetto per una mini-vacanza in famiglia.

•Pasqua e Liberazione (20-25 aprile): con tre giorni di ferie si possono ottenere 9 giorni di vacanza, combinando Pasqua, Pasquetta e il 25 aprile.

•Festa del Lavoro (giovedì 1 maggio): un ponte di quattro giorni con una sola giornata di ferie.

•Festa della Repubblica (lunedì 2 giugno): il primo assaggio d’estate con un weekend lungo.

•Ferragosto (venerdì 15 agosto): tre giorni di vacanza senza ferie.

•Immacolata (lunedì 8 dicembre): un’altra occasione per tre giorni tra i mercatini natalizi o la montagna.

•Natale e Capodanno: il 25 e il 26 dicembre cadono di giovedì e venerdì, regalando un lungo ponte fino all’Epifania del 2026 con pochi giorni di ferie.

Il 2025 sarà quindi un anno generoso, non solo per i vacanzieri ma anche per l’intera industria turistica italiana, pronta a cogliere queste preziose opportunità di rilancio.

