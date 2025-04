Musumeci: “Stop sperimentazione IT-Alert e uso improprio stato emergenza”

“Basta con la sperimentazione eterna di IT-Alert: è durata già cinque anni. Non può essere prorogata all’infinito”. È netto il giudizio di Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, intervenuto oggi, domenica 6 aprile, alla giornata conclusiva degli Stati Generali della Protezione Civile, in corso a Roma.

Secondo il ministro, il sistema di allerta pubblica, che invia messaggi di emergenza sui telefoni cellulari, non può più essere considerato in fase sperimentale: “Non è perfetto? Ne prendiamo atto. Ma smettiamo di raccontare che IT-Alert sia un salvavita. È solo uno strumento tra i tanti, non può garantire da solo la sicurezza dei cittadini o guidare gli amministratori nella gestione del rischio”.

Musumeci ha poi rivolto un monito anche sull’abuso della dichiarazione dello stato di emergenza: “Sta diventando una scorciatoia per accedere a deroghe e fondi pubblici. Le Regioni lo chiedono troppo spesso. Così si svuota di senso uno strumento che dovrebbe essere eccezionale”.

Il ministro ha ribadito la necessità di rispettare i limiti previsti dal Codice della Protezione civile: massimo 12 mesi prorogabili di altri 12, ma non di più. “Non possiamo più permettere che uno stato di emergenza duri 10 o 15 anni. In alcuni casi anche 24 mesi sono troppi. Va bonificato il concetto stesso di emergenza dal significato esclusivamente derogatorio e finanziario”.

Infine, Musumeci ha annunciato l’intenzione di introdurre una norma che consenta di erogare fondi (come 2 o 3 milioni di euro) senza dover necessariamente dichiarare lo stato di emergenza. “Altrimenti – ha concluso – diventa solo una farsa”.

