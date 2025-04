Lecce, guarda chi c’è: Franco Lepore al Via del Mare per la partita con il Venezia

168 presenze con addosso la maglia dello stesso club difficilmete si dimenticano. Specie se con addosso quella maglia hai vinto due campionati con la fascia di capitano stretta al braccio. Quello che lega Franco Lepore ed il Lecce è un rapporto che va ben oltre il trascorso in giallorosso del classe ’85, ad oggi ufficialmente ancora in forza al Lecco, nel girone settentrionale di Serie C, dopo il mancato trasferimento in Arabia di un mese. Ecco che la presenza al Via del Mare di Lepore, in occasione dell’importantissimo scontro diretto con il Venezia, assume sembianze non scontate e tutt’altro che banali. Prima del fischio d’inizio del match, il presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani ha omaggiato il proprio ex capitano con una maglia del “suo” Lecce.

