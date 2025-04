Minacce al sottosegretario Delmastro, solidarietà del SAPPE: “Siamo con lui”

Dopo la notizia delle minacce ricevute da Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla giustizia, da parte di un esponente della camorra, arriva la ferma presa di posizione del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE).

A parlare è il segretario generale Donato Capece, che esprime solidarietà e vicinanza al sottosegretario: «Esprimo la mia piena solidarietà ad Andrea Delmastro per la vile intimidazione subita. Le carceri italiane vivono ogni giorno una tensione costante, e gli agenti della Polizia Penitenziaria ne pagano le conseguenze sulla propria pelle con aggressioni, risse, colluttazioni e insulti da parte dei detenuti più violenti».

Capece ha sottolineato il sostegno dell’intero corpo di Polizia Penitenziaria al rappresentante del governo: «Delmastro ha avuto il merito di portare all’attenzione dello Stato la difficile condizione delle carceri italiane. Per questo merita apprezzamento, non attacchi. Sappiamo bene quanto tenga al nostro lavoro e non deve avere timore: il SAPPE è al suo fianco».

