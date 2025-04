Obesità infantile, Mazzotta: “Proposta di legge per nutrizionista di comunità”

Una figura professionale stabile nei consultori familiari per contrastare l’obesità infantile e adolescenziale in Puglia: è questo l’obiettivo della proposta di legge presentata in Consiglio regionale da Paride Mazzotta, presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, che punta a istituire il “nutrizionista di comunità”.

«I dati sono allarmanti – spiega Mazzotta –. In Puglia quasi il 50% della popolazione è in sovrappeso o obesa e il fenomeno riguarda anche il 37% dei minori. Il 5% dei bambini risulta in condizioni di obesità grave, il 10,3% obeso, il 21,6% in sovrappeso, mentre solo il 39,8% consuma una merenda adeguata a metà mattina. Serve un’azione concreta e strutturata».

Il nutrizionista di comunità, secondo il consigliere forzista, svolgerebbe un ruolo educativo e di prevenzione, aiutando le famiglie a costruire percorsi alimentari sani e sostenibili anche in base alle possibilità economiche. «L’obesità è una patologia che ha ripercussioni serie sulla salute e sui costi pubblici. Prevenire è la via migliore e più economica per tutelare la salute collettiva», aggiunge.

Mazzotta auspica un sostegno bipartisan alla proposta: «Il contrasto all’obesità infantile deve essere una priorità condivisa. La prevenzione è la cura più efficace».

