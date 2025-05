Ugento, minacce al cimitero: testa di maiale sul cancello

Macabro ritrovamento nella mattinata di sabato 24 maggio al cimitero di Ugento, in provincia di Lecce. Sul cancello d’ingresso è stata appesa la testa di un maiale, accompagnata da un biglietto contenente minacce rivolte a un uomo del posto, già noto alle forze dell’ordine.

A scoprire quanto accaduto è stato il custode del camposanto, intorno alle 7.00 del mattino, orario di apertura della struttura. Il messaggio, in parte scritto in dialetto salentino, è apparso fin da subito come un chiaro segnale intimidatorio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto e ricostruire il contesto in cui è maturato. Al vaglio degli investigatori ci sono le immagini delle videocamere di sorveglianza e le frequentazioni della persona oggetto delle minacce.

