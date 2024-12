Nuovo codice della strada, Vasco Rossi attacca Matteo Salvini

Vasco Rossi non le manda a dire. In un reel social, diventato immediatamente virale, il rocker attacca il nuovo Codice della strada, entrato in vigore sabato, e il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, principale promotore delle nuove norme. “Il ministro Salvini ha deciso che, per il vostro bene, se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati, potete essere arrestati e vi viene ritirata la patente per tre anni”, afferma Vasco. Il cantante critica la rigidità delle nuove regole, sottolineando che anche guidare lucidi potrebbe non bastare: “Arresto e sospensione della patente per tre anni. Per il vostro bene. Fuori dappertutto il nuovo Codice della strada. Invece di guidare, si potrebbe prendere i treni…”.

A Napoli i primi verbali per il nuovo Codice: al volante con il cellulare

Intanto, a Napoli, la polizia municipale ha elevato le prime contravvenzioni per violazione del nuovo Codice. Nella prima mattinata di controlli, in Corso Umberto, è stato multato un conducente sorpreso al telefono mentre guidava. La nuova norma prevede, oltre alla sanzione pecuniaria, il ritiro della patente da 7 a 15 giorni. Entro le 13, sono stati sei i verbali emessi, tutti per la stessa infrazione, registrata a conducenti di entrambi i sessi. Il Comune ha assicurato che i controlli continueranno per garantire il rispetto delle nuove regole.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author