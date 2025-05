Corato, cocaina nascosta nel seggiolone per bambini: arrestato

Secondo una prima stima, la droga sequestrata tra l’abitazione e l’auto avrebbe fruttato un guadagno illecito di oltre 10.000 euro

Lo scorso 6 maggio (la notizia è stata diffusa solo nelle ultime ore), a Corato (Bari), la Polizia ha arrestato un uomo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, predisposto dal commissariato di Corato, mirato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di droga. I poliziotti hanno fermato un’autovettura condotta da un uomo già noto alle forze dell’ordine e, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto 7 bustine di marijuana (10 grammi totali) nascoste sotto il sedile del guidatore.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’indagato, che ha mostrato un comportamento ostile e agitato, presumibilmente nel tentativo di ostacolare l’attività degli agenti o di avvisare eventuali altri presenti in casa.

Nel corso dell’ispezione, all’interno di un seggiolone per bambini, sono stati rinvenuti due borselli contenenti 79 dosi di cocaina già pronte per la vendita, oltre a due confezioni termosaldate con 112 grammi di cocaina pura. Inoltre, è stata sequestrata un’ulteriore busta con 43 grammi di marijuana, 3 bilancini di precisione, 11 rotoli di nastro isolante, 250 bustine per il confezionamento e una macchina sigilla sacchetti.

Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre l’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari. Secondo una prima stima, la droga sequestrata avrebbe fruttato un guadagno illecito di oltre 10.000 euro.

