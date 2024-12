Bari, crisi Polizia Locale: Fabio Romito chiede interventi urgenti

Fabio Romito (Lega), consigliere regionale e comunale di Bari, ha lanciato un duro appello sulla situazione critica all’interno del Corpo di Polizia Locale. “Quello che sta accadendo è inaccettabile, i livelli di scontro registrati sono tra i più alti che ricordi, e la politica non può restare a guardare”, ha dichiarato Romito, sottolineando l’urgenza di un cambio di rotta.

Secondo la normativa regionale, è il sindaco a dover fornire le linee guida per il funzionamento del Corpo, ma per Romito è necessario andare oltre: “Serve un segnale di forte rinnovamento, a partire dalla rotazione obbligatoria, prevista per legge, delle posizioni organizzative e del personale. Non si possono tollerare rendite di posizione né la presenza di ‘comandanti ombra’”.

Romito ha evidenziato come la situazione stia demoralizzando il personale, soprattutto i nuovi agenti, che lavorano in un clima di disagio e sfiducia. A questo si aggiunge la carenza di dotazioni adeguate: uniformi, mezzi spesso insicuri e strumenti inadeguati. “Questo impedisce al Corpo di operare serenamente, relegandolo a compiti di viabilità e sanzioni, quando invece Bari ha bisogno di un corpo moderno ed efficiente per garantire la sicurezza dei cittadini.”

Il consigliere ha annunciato che nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa per presentare una proposta concreta, definita “una risposta a quanto denunciamo da anni”.

