“Conflitto all’ombra”, a Canosa convegno sull’antimafia

CANOSA – Analisi e strategia per la lotta alle mafie e alla criminalità organizzata. Il Teatro Lembo di Canosa ospita Conflitto all’Ombra, il convegno che mantiene accesi i riflettori su una tematica di carattere nazionale, ma di grande attualità anche nel territorio della BAT e pugliese più in generale. In una fase di recrudescenza di tali difficoltà, sociali ma anche economiche, lo Stato e le forze dell’ordine rispondono con la presenza e la vicinanza alle comunità.

Fondamentale il ruolo dei cittadini, chiamati a collaborare con le forze dell’ordine e ad implementarne la forza sul territorio. La Questura della BAT rinnova il patto con i residenti nel nome di giustizia e ordine pubblico.

