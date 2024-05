US Lecce, Gotti: “Per la salvezza manca solo la matematica”

Lecce – Nella conferenza stampa alla vigilia di Cagliari Lecce, Luca Gotti ha parlato di un Lecce che probabilmente è già salvo ma ovviamente necessità del conforto dell’aritmetica: “Scontro diretto, giornate che diminuiscono, contesto ambientale vicino alla squadra così come il nostro. Il Cagliari, come noi, andrà alla ricerca di punti decisivi. Diciamo che il Lecce forse è già salvo, probabilmente è già salvo, io penso che possa essere già salvo. Ma la realtà è che oggi non lo è, lo dice la matematica. È l’unico modo giusto di vedere le cose”.

Il tecnico giallorosso si sbilancia anche sui singoli: “Ramadani può partire dall’inizio accanto a Blin che ritengo tanto importante per noi. Ho subito ritenuto fosse importante per una serie di motivi: il ragazzo porta nel gruppo contributi di positività, di risoluzione dei problemi, sia in campo sia fuori. L’importante sono le relazioni in campo tra i giocatori. Gradualmente cerco di prendere decisioni adeguate come squadra. Credo che Oudin si stia giovando di questo ragionamento, è molto aiutato dagli altri e dà il suo contributo volentieri in fase difensiva. Poi mette a servizio del gruppo le sue qualità tecniche, particolari: non solo il palleggio. È uno dei giocatori più importanti della categoria per passaggi chiave, significa che ha una velocità importante nella testa.”.

