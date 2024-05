Barletta ad Angri, Ciullo: “Servono motivazioni anche personali”

BARLETTA – L’ultima chance. Vincere, e sperare, o retrocedere sul campo a 22 anni dall’ultima volta. Il Barletta va ad Angri con il disperato obiettivo di centrare la qualificazione ai playout, che passa inevitabilmente da un successo in Campania e da un contemporaneo ko del Gallipoli a Martina. Tutto pronto in casa biancorossa per il match più importante della stagione.

Ancora infermeria piena di over per Ciullo, che non potrà contare su Lacassia in difesa. Allenamento a parte per Cafagna e Lobosco nel weekend, ultime riserve da sciogliere soltanto a ridosso del match contro l’Angri. Conferme nel 4-3-3 del tecnico leccese, che potrebbe anche chiedere un sacrificio agli acciaccati per l’ultima sfida della regular season.

Vietata al fotofinish la trasferta dei tifosi biancorossi, molti dei quali già in possesso dei biglietti messi in vendita a metà settimana. Il Barletta dovrà sperare nel miracolo davanti al pubblico di sola fede angrese.

