Accoltellamento ad Andria, tre feriti

ANDRIA – Sarebbero tre i feriti a seguito dell’accoltellamento di venerdì sera ad Andria. L’episodio è avvenuto poco dopo le 21 in piazza Porta La Barra, a poco meno di un chilometro della centralissima piazza Catuma. Uno dei tre uomini, un individuo di origine rumena, è ricoverato presso l’ospedale Bonomo a causa di un fendente che l’ha raggiunto nella parte superiore del busto.

All’origine del ferimento, ci sarebbe stata una colluttazione per futili motivi con alcuni connazionali. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, che ha visto il coinvolgimento di più persone in un orario di punta per il traffico pedonale del weekend.

Sul posto, nei minuti successivi, è intervenuta una pattuglia della Questura della BAT insieme al personale della Scientifica. In piazza Porta La Barra anche il 118 per soccorrere i feriti, con l’uomo di origine rumena trasportato immediatamente presso il nosocomio andriese.

