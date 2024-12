Napoli: investito da scooter, barese muore in ospedale

Un uomo di 75 anni, originario di Bari ma residente in Francia, è deceduto nella mattinata di domenica 15 dicembre all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo essere stato investito, nella serata di sabato 14, da uno scooter Honda SH300. L’uomo, in vacanza in città con la moglie e una nipote, stava attraversando la strada quando è stato travolto dal mezzo condotto da un 21enne.

Il giovane, a cui è stata ritirata la patente, è stato sottoposto ad accertamenti per verificare l’eventuale stato di alterazione. Il motociclo è stato sequestrato, mentre la salma del pedone è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.

Con questa tragedia salgono a 26 le vittime della strada nel 2024 a Napoli, un bilancio drammatico che comprende 14 pedoni, 9 motociclisti, 2 ciclisti e un passeggero di auto. La Polizia Locale sta indagando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

