Brindisi, bagaglio sospetto in stazione: accertamenti in corso

BRINDISI – Controlli in corso alla stazione di Brindisi dopo la segnalazione di una valigia sospetta lasciata in strada, davanti all’ingresso principale. Sul posto, i carabinieri del comando provinciale. L’area è stata transennata in attesa degli accertamenti del caso. Non si esclude che possa trattarsi di uno scherzo o, piuttosto, di un bagaglio dimenticato da qualche viaggiatore.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++

