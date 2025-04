Francavilla Fontana, lite e spari in aria: indagano i carabinieri

FRANCAVILLA FONTANA – Prima la lite verbale, poi l’arma che spunta e, infine, i colpi esplosi in aria. Sembrerebbe da una scacciacani. È ancora tutto da ricostruire il litigio verificatosi nella serata di oggi, venerdì 4 aprile, in Corso Garibaldi, centro storico di Francavilla Fontana, a poche decine di metri da piazza Umberto I e, quindi, dai luoghi della movida.

Intanto, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione che hanno rintracciato un giovane, in un primo momento rifugiatosi in un bar, e poi condotto in caserma per accertamenti.

