Fidelis Andria, Scaringella: “Dobbiamo leccarci le ferite”

La Fidelis Andria esce sconfitta dal match del Tursi contro il Martina per 2-1. Al termine della contesa, mister Scaringella ha dichiarato: “Si sono affrontate due squadre che hanno lottato su ogni pallone per superarsi. Onore a Martina, che è riuscita a portare a casa il risultato pieno. Noi, invece, dobbiamo leccarci le ferite: siamo andati in doppio svantaggio quando avremmo potuto limitarci a chiudere il primo tempo con un passivo minore. I ragazzi, però, hanno reagito alla grande, hanno creato tanto e sono riusciti a dimezzare lo svantaggio. Purtroppo, non è stato sufficiente per portare a casa almeno un punto”.

