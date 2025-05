Calcio, svelata la Granoro Cup 2025: attese oltre 100 squadre giovanili

È stata ufficialmente presentata, nella suggestiva Sala Verde del Comune di Corato, la nona edizione della Granoro Cup, uno dei tornei giovanili più attesi della stagione calcistica pugliese.

L’evento, che unisce sport, territorio e valori educativi vedrà la partecipazione di oltre 100 squadre da tutta la regione e si svolgerà il 24 e 25 maggio presso i centri sportivi Levante Center e Levante Center 2.0 di Bari.

Alla conferenza stampa, moderata dal giornalista Matteo Schinaia, sono intervenuti rappresentanti del mondo sportivo e istituzionale. Leonardo Mazzone, presidente di GranFootball Corato, ha ripercorso con emozione le origini del torneo: “È nato quasi per gioco, con poche squadre della provincia di Bari. Oggi è un punto fermo nel calendario sportivo regionale. La sua forza sta nella rete di relazioni umane che lo sostiene”.

Raffaele Cesario, presidente del Levante Azzurro, ha evidenziato l’impegno organizzativo crescente: “Raddoppiare spazi e giornate è stata una sfida, ma abbiamo raccolto l’entusiasmo di Mazzone e contribuito alla crescita della manifestazione, puntando sulla qualità”.

Per il Monopoli, il direttore sportivo Marcello Chiricallo ha messo in risalto il valore formativo del torneo, definendolo un “esempio virtuoso di promozione del calcio giovanile, capace di offrire ai ragazzi un’occasione unica di confronto e crescita”.

Anche l’azienda Granoro ha confermato il proprio sostegno. Il responsabile social media Giuseppe Martinelli ha sottolineato: “Non mettiamo solo il nostro marchio. Viviamo l’evento dall’interno, perché crediamo nei giovani e nel valore dello sport”.

Il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, ha chiuso la presentazione soffermandosi sul significato sociale dell’iniziativa: “Lo sport è una risposta concreta alla smaterializzazione delle relazioni. La Granoro Cup è un modello di comunità che si riconosce nei valori sani dello sport”.

Presente anche il fiduciario provinciale del CONI, Sebastiano Lastella, che ha definito la manifestazione “un evento ormai di rilievo regionale”, annunciando che in occasione del decennale del torneo il CONI sarà presente fisicamente con una propria struttura.

La Granoro Cup 2025 coinvolgerà le categorie Esordienti (2012–2013), Pulcini (2014–2015) e Primi Calci (2016–2017), dando vita a un weekend all’insegna dello sport, del rispetto e della condivisione. La nona edizione si conferma così non solo come appuntamento sportivo di riferimento, ma come un autentico progetto educativo e sociale.

