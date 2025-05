Monopoli, la fascia sinistra tra le priorità di Chiricallo

La corsia di sinistra sarà una delle priorità del mercato estivo. In una rosa destinata a mantenere gran parte dell’organico, con difesa, centrocampo e attacco completi per oltre il 50%, il direttore sportivo Marcello Chiricallo — in attesa delle indicazioni societarie — lavorerà per consegnare a mister Colombo una fascia mancina tutta nuova. Dopo l’addio di Yabré, andato via a gennaio, e quelli probabili di Pace e Contessa a giugno, la corsia sinistra è tra le caselle da riempire con urgenza. Federico Pace non rinnoverà: l’esterno ha chiuso il 2024/25 con 21 presenze, 1 gol e 1.565 minuti giocati. Dopo un buon inizio da titolare, un lungo infortunio lo ha tenuto ai box per nove giornate. Tornato in campo nel girone di ritorno, ha offerto prove discrete, insufficienti però per il rinnovo. Discorso simile per Sergio Contessa: il terzino ex Taranto ha messo insieme 10 presenze, spesso da subentrato. Solo nell’ultima giornata e nelle due gare playoff è partito titolare, complice l’assenza di Angileri e Miranda, senza riuscire a incidere. Penalizzato da problemi fisici, non verrà confermato. Qualche giorno di riposo e poi si ripartirà, con la fascia sinistra in cima alla lista dell’area tecnica.

