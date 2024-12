Andria, entra in vigore il nuovo codice della strada: le novità

Le forze dell’ordine si raccontano ad Andria, incontrando la cittadinanza per spiegare il proprio impegno a tutela della istituzioni e della collettività. Dai droni in dotazione ai vari corpi ai più recenti strumenti di rilevazione della velocità, sono tanti gli strumenti mostrati ad adulti e bambini a passeggio per le vie del centro. Di fondamentale importanza l’attività di informazione sulle modifiche introdotte dal nuovo codice della strada, entrato in vigore nelle scorse ore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author