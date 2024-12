Barletta, detenzione di materiale esplosivo: arrestato 47enne

Nell’ambito di specifica attività finalizzata al contrasto illegale di detenzione di materiale esplodente, incrementato su input del Questore della provincia Bat anche in vista dell’arrivo dei canonici festeggiamenti di fine anno, la Polizia di Stato ha perquisito un soggetto, successivamente traendolo in arresto per il reato di detenzione illegale di ordigni esplosivi. In particolare, i falchi della squadra mobile della Questura di Barletta Andria Trani, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto nell’abitazione di un 47enne barlettano, 5manufatti esplosivi del peso complessivo lordo di gr.187, che da accertamento tecnico effettuato da personale del Nucleo Artificieri, ne ha determinato la qualifica giuridica di “ordigno esplosivo” con effetti deflagranti altamente pericolosi. All’atto della perquisizione sono state rinvenute anche 12 cartucce di arma comune da sparo in relazione alle quali è stato contestato il reato di detenzione abusiva di armi e munizioni. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha poi chiesto ed ottenuto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

